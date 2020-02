Paulo Dybala a caccia del gol a Verona. Le buone prestazioni dell'argentino mascherano un dato che, però, la Juventus vorrebbe vedere differente. La Joya, infatti, non va a segno dal 17 dicembre scorso, con il sinistro al volo contro la Sampdoria. Come riporta Il Corriere dello Sport, sono cinque partite consecutive che l'argentino non va a bersaglio: 2020 ancora a secco per lui, che tra l'altro è ad una rete da un piccolo traguardo in bianconero. Infatti, la prossima realizzazione sarà il gol numero 90 da quando è alla Juventus.