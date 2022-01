Fabio Caressa, attraverso il suo profilo Instagram, ha ironizzato sulla non esultanza e lo sguardo rivolto alla tribuna di Paulo Dybala ieri sera. In un video, infatti, con lo sguardo rivolto fuori dalla camera dice: "No, sto guardando un amico". Per poi aggiungere: "Ma è cambiato qualcosa negli equilibri della Juventus?". Questa sera, questo sarà uno degli argomenti di discussione su Sky Sport.