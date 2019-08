di Lorenzo Bettoni

E' stata ancora una volta la serata di Paulo Dybala. L'attaccante argentino ha giocato da falso nueve al centro del tridente bianconero, ha portato la Juve alla vittoria contro la Triestina segnando un gol capolavoro. Non ha esultato con la Dybala mask ma si è limitato a mostrare la maglia con il 10 sulle spalle, quella che i tifosi vogliono vedergli ancora indossare in questa stagione. Nella ripresa ha sbagliato il rigore e si è un po' intristito ma la perla segnata nella prima frazione resta negli occhi di tutto il popolo bianconero.



CAPOLAVORO INUTILE - In ottica mercato, però, il capolavoro di Dybala è stato inutile. Alla Continassa vigono ancora le parole di Maurizio Sarri. Il suo giudizio "conta zero", la Juve attende offerte perché deve mettere a bilancio ancora alcune plusvalenze. Che l'attaccante argentino sia gradito al tecnico toscano non è un segreto ma in questo momento comanda più il fattore economico che non quello tecnico. "E' un grande attaccante della Juventus, il nostro numero 10", ha dichiarato Fabio Paratici dopo Villar Perosa, aggiungendo "in questo momento non penso ad uno scambio con Icardi". In questo momento, appunto. La realtà è che la Juve è ancora con l'orecchio teso al mercato, in attesa di offerte che a questo punto potrebbero arrivare solo da Parigi, oltre che dalla Milano nerazzurra.



TRA PSG E INTER - Leonardo sta cercando di cedere Neymar al Barcellona e il PSG sta sfogliando la margherita delle possibili contropartite. Sfumato Coutinho (finito al Bayern) resta in piedi la pista Dembélé che ancora non ha dato la sua apertura al trasferimento sotto la Tour Eiffel. Per questo i bianconeri sperano che da Parigi ci sia sempre la volontà di fare un investimento pesante per Dybala. L'argentino non verrà comunque svenduto. I bianconeri sono pronti a dire di si ad offerte da 70 milioni in su. L'Inter valuta Icardi 80, ancora troppo per la Juve che comunque preferirebbe cedere Paulo all'estero e alle proprie condizioni. Trovare la sistemazione giusta non sarà facile anche per via delle richieste dell'entourage e del problema sui diritti d'immagine su cui si sono incagliate le trattative con Manchester United e Tottenham. La volontà però resta quello di piazzarlo sul mercato, nonostante la voglia del calciatore di restare in bianconero. Il bilancio comanda su fattore tecnico e sentimenti. Il capolavoro di Dybala rischia di essere inutile.



@lorebetto