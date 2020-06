2







Paulo Dybala si è ripreso la Juve. L’attaccante argentino è stato tra i protagonisti assoluti nella sfida pareggiata venerdì sera con il Milan. In campo per 90 minuti, dopo tre mesi e tre giorni di stop forzato, la Joya ha mostrato a tutti una capacità di reagire unica. Non ha segnato, è vero, ma si è sacrificato per il bene della squadra, lottando per tutta la gara. Lui, Paulo, è uno dei bianconeri che hanno contratto il coronavirus, con Matuidi e Rugani. E’ stato male, a volte non riusciva a respirare, ma alla fine ha vinto lui.



CAPITAN FUTURO - Tanti segnali, un unico comune denominatore: il percorso di Paulo in bianconero è disegnato, è una sorta di capitan futuro. Le parole rilasciate dall’argentino pochi giorni fa alla Cnn sono logiche in queste situazioni, fanno il gioco delle parti. Così come le dichiarazioni di Paratici, prima della sfida col Milan: “Non siamo preoccupati per il rinnovo, abbiamo accennato il discorso con il suo entourage, abbiamo ottimi rapporti con loro, siamo ottimisti e fiduciosi. Aumento? Comprensibile da parte di tutti i lavoratori che rinegoziano il loro contratto”. LA SITUAZIONE - Se ne parla dunque, col sorriso sulle labbra. La trattativa per il rinnovo di contratto di Dybala prosegue, incessante. La Juve la scorsa estate era pronta a sacrificare la Joya, oggi lavora a un progetto incentrato (anche) su di lui. In questi mesi di quarantena la posizione di Paulo si è persino rafforzata, è stato anche protagonista del video di promozione del ritorno in campo con il Milan. Ora guiderà la Juve in finale di Coppa Italia, contro il Napoli, da capitan futuro. Poi la corsa scudetto e il sogno Champions, con uno scopo comune: firmare il rinnovo e proseguire insieme.