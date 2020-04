Sarà un weekend abbastanza pieno. Sembra un paradosso, in realtà è tutto dovuto all'opera di bene di Paulo Dybala. Insieme a Diego Schwartzman, la Joya indosserà la fascia di capitano e andrà in diretta sul canale argentino TyC Sports per disputare la prima edizione della Champlay. Ossia, un torneo virtuale di FIFA20 con tanti big dello sport d'Argentina, ma non solo.



QUANDO E DOVE VEDERLO - La prima giornata de La Champlay sarà già domani alle ore 15 locali: avrà come protagonisti anche il Kun Aguer, il colombiano James Rodriguez, l'amico Leandro Paredes. E ancora, Facundo Campazzo, il Chicharito Hernandez e il tennista austriaco Dominic Thiem. Con loro, il modello italiano Mariano Di Vaio.