Paulo Dybala cambia la Juve, in campo con le giocate, ma anche nell'umore e nei punti fatti. Quando c'è fa grande differenza e il fatto di non averlo avuto per oltre sei mesi ha pesato non poco su Pirlo e sulla sua gestione di rotazioni e meccanismi. La speranza per il tecnico è di averlo da qui alla fine, perché sa essere decisivo e lo ha dimostrato ancora una volta contro il Napoli: gli sono bastati 4' dopo 3 mesi lontano dal campo per mettere la firma. In stagione Dybala ha giocato 17 gare: la Juve ne ha vinte 12, pareggiate 4 e persa una. Limitandosi alle sole gare di campionato (12), la media punti della Juve con la Joya è 2,3 punti, senza (17) è 1,8.