Paulo Dybala ci ha messo un po', ma alla fine è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nella Juve targata Maurizio Sarri. L'attaccante argentino potrebbe restare in bianconero fino, almeno, al prossimo mese di giugno. La Juve infatti a gennaio proverà a vendere Mandzukic: in quel caso, qualora riuscisse a liberarsi del croato, potrebbe decidere di non ascoltare offerte per la Joya.