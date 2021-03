Paulo Dybala è in vendita da due anni, secondo il Corriere della Sera. L'estate del 2019 l'argentino era a un passo dal trasferimento in Premier League che poi si concretizzò, l'attaccante fu decisivo per la vittoria dell'ultimo scudetto ma ora potrebbe davvero lasciare Torino. Secondo il Corriere della Sera però il cartellino di Dybala si è deprezzato nel giro di pochi mesi: da una parte ci sono gli infortuni che l'hanno tenuto fuori per quasi tutta la stagione, dall'altra il contratto in scadenza nel 2022 che può spingere la Juve a venderlo a prezzo di saldo.