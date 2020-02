Paulo Dybala non è in campo da titolare con la Juve contro il Verona. L'argentino, qualora scendesse in campo nella ripresa, dovrà segnare per evitare uno spiacevole record. Infatti, come ricordato da Opta, Paulo Dybala non è riuscito a segnare nelle ultime cinque presenze in Serie A: in un singolo campionato con la Juventus ha fatto peggio solamente tra novembre 2018 e febbraio 2019, quando rimase a secco per 10 gare. Sarri oggi ha scelto Higuain dal 1' minuto, perché più funzionale con il 4-3-3, un modulo nel quale Dybala può agire solo da punta.