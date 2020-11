Paulo Dybala fatica a imporsi nella nuova Juve. Scalato a riserva di Morata, l'argentino sta trattando da mesi il rinnovo del contratto ma la fumata bianca ancora non arriva. Più passa il tempo e più la situazione diventa delicata. La cessione è un'ipotesi concreta e lo sanno bene Real Madrid e Manchester United, che stanno seguendo da vicino gli sviluppi relativi all'eventuale prolungamento. L'attuale scadenza è fissata per il 2022, se la Juve non dovesse trovare l'accordo per il rinnovo di Dybala entro fine stagione, potrebbe pensare di cederlo, anche a una cifra più bassa rispetto al suo valore, per non correre il rischio di perderlo poi a parametro zero.