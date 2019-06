Ancora prima di rivelare il nome del prossimo allenatore, in casa Juventus si riflette concretamente sull'addio di Paulo Dybala. Il numero 10 è uno dei big della rosa bianconera più valutati a livello internazionale, quello con cui ottenere un notevole tesoretto per finanziare il mercato in entrata. Per lui hanno già sondato il terreno Bayern Monaco e Manchester United, senza dimenticare l'interesse mai sopito dell'Atlético Madrid (che cerca l'erede di Griezmann): tra queste soluzioni quella che porta ai Red Devils, con Dybala nel ruolo di contropartita nella trattativa per Pogba, è al momento la più gradita in casa Juve. Lo stesso non si può dire dell'ipotesi Inter, disposta a lasciar partire Mauro Icardi in direzione Torino pur di regalare la Joya a Conte: uno scambio tra argentini che non ha ricevuto l'ok della dirigenza bianconera.