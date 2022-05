Dopo il lavoro ai fianchi, dichiarazioni e corteggiamenti, è arrivata l'offerta dell'Inter a Dybala, come riporta Tuttosport: "Eccola, finalmente, l’offerta. Tre anni di contratto (con opzione per un’ulteriore stagione) a 7 milioni - bonus compresi - più i diritti di immagine che rimarranno comunque in mano al giocatore. Questa la proposta, molto articolata e senz’altro allettante, che Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno fatto a Paulo Dybala".