Continuano i contatti tra Inter, in particolare nella figura di Beppe Marotta, e l'entourage di Paulo Dybala. A raccontare le ultime è la Gazzetta dello Sport:



"Contatti tra le parti ci sono stati nei mesi scorsi e continueranno ad esserci da qui a fine campionato, come logico che sia. Tutto in gran segreto, chiaro. E tutto senza forzature, ossia senza arrivare a parlare di cifre o a formulare una prima offerta di contratto. Anche perché sia Dybala sia l’Inter, oggi, hanno una posizione di attesa figlia delle diverse situazioni. La dirigenza nerazzurra deve prima risolvere la questione Sanchez, che Inzaghi con difficoltà ha provato a rimettere all’interno del progetto, perdendo la sfida. Il cileno è in uscita, ma è pure titolare di un contratto molto oneroso – 7 milioni netti, il più alto della rosa – che scadrà nel 2023. Un lusso che l’Inter non può certo permettersi. Serve liberare spazio salariale per poter fare un’offerta congrua a Dybala, al netto di quello che accadrà con Lautaro, una stella non in vendita ma che fa gola a tanti. Marotta stima Dybala: è stato lui a prenderlo alla Juve ed è stato lui a fargli firmare il rinnovo di contratto che lo lega ai bianconeri fino a giugno. Per portarlo a Milano potrebbe fare il massimo consentito dai nuovi parametri societari, che non supereranno però i 7/7,5 milioni a stagione, bonus compresi".