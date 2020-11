Prime pagine dei giornali dedicate al ritorno della Juventus in Champions League, stasera alle 21 contro il Ferencvaros. Spazio al tandem Dybala-CR7? Ecco l’apertura di Tuttosport: “Dybala c’è! – Stasera Juve-Ferencvaros: al fianco di Ronaldo torna la Joya. Intanto Pirlo, che perde Demiral, è sempre più tentato dal tridente. In campo anche la Lazio contro lo Zenit”.



Anche il Corriere dello Sport si sofferma su questa possibilità di formazione: “Pirlo, c’è posto per CR7-Dybala – L’allenatore vuole chiudere subito il discorso qualificazione. Stop per Demiral”.



La Gazzetta dello Sport: “Juve col Ferencvaros, Dybala insegue svolta e ottavi”.