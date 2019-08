La vicenda di Icardi all'Inter ha fatto scuola. Ha creato un modello negativo che, quando si parla di mal di stomaco tra calciatore e società, si vuole provare ad evitare. Per questo, la Juventus non farà guerre a Paulo Dybala. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la convocazione di Dybala per la gara di stasera con l'Atletico, ha proprio questo significato. Se arriva l'offerta giusta, quella del Psg e non dell'Inter, allora la Joya può partire: Paratici vuole però prevenire rotture definitive, così Dybala non ​è stato messo ai margini della rosa.



SONDAGGIO - La telefonata di Leonardo a Dybala però, ​è stato l'unico passo avanti fatto dai parigini - disposti ad offrire 12 milioni di euro a stagione. Senza ulteriori sviluppi, Sarri avrà il compito quindi di reinserire nei suoi schemi Dybala, così da prevenire qualsiasi situazione nel momento in cui dovesse restare in bianconero. Ed ​è cosa non più tanto da escludere.