Il Paris Saint-Germain, dopo aver riscattato Icardi dall'Inter, vorrebbe raddoppiare con Dybala dalla Juventus. Secondo quanto riporta lo spagnolo Don Balon, i parigini non hanno smesso di sognare l'argentino della Juve, anche se a differenza della scorsa estate sembrano cambiati i piani sul giocatore. Infatti, Dybala è prossimo al rinnovo, che solo l'emergenza coronavirus ha rallentato. Il suo futuro alla Juve, quindi, non sembra essere in discussione, con la Joya che sembra essere incedibile per la società.