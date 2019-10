Paulo Dybala parla a SportMediaset dopo la vittoria della Juve sull'Inter: "Era una partita molto bella da giocare, importante per l'ambiente e per le due squadre. Per fortuna abbiamo giocato molto bene Penso che per noi questo sorpasso sull'Inter psicologicamente non avrà alcun effetto, sappiamo che è presto"."In estate è stato brutto tutto ciò che è successo, tutti sapevano quello che volevo. Sono contento di essere qui, sono state dette cose non vere durante il mercato ma sono rimasto qua, dove volevo e oggi ho giocato una delle partite più belle".L'argentino ha poi dichiarato a Rai Sport: "Sono contento, la squadra ha giocato veramente bene e penso che oggi abbiamo vinto meritatamente della partita. Le voci su di me? Io sono sempre stato chiaro, la mia scelta è sempre stata quella di rimanere qui. Venivo da una stagione non felice, per fortuna oggi ho segnato un gol che rimarrà nella mia mente e nella mia vittoria.Credo si sia visto in campo che una squadra sia stata più tranquilla dell’altra. Penso anche come numeri la Juventus sia stata superiore”.