L’edizione odierna di Tuttosport focalizza l’attenzione su Paulo Dybala: “Dybala bonus scudetto – L’argentino è tornato in gruppo e si candida per un posto tra i convocati per Juve-Inter di coppa. Scatta il piano di recupero per avere un’importante carta in più nella corsa per il primo posto in campionato”.



Il Corriere dello Sport apre con il duello tra Chiellini e Lukaku, domani avversari in Coppa Italia: “Chiellini e Lukaku allo scontro finale – Conte ritrova l’uomo più prezioso assente all’andata: il re della difesa bianconera vuole sbarrargli la strada”.



Anche La Gazzetta dello Sport si concentra sul derby d’Italia: “Juve e Inter le esagerate – Allegramente Pirlo: ha la difesa top. E Conte sfrutta il miglior attacco”.