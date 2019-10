Un gol al... bacio. E' stato quello di Paulo Dybala, la rete che ha sbloccato il big match di stasera tra Inter e Juventus. A dargli il bacio è stato Leonardo Bonucci in mixed zone, mentre aspettava la fine dell'intervista del compagno per prendere lui l'auricolare. Paulo finisce di parlare e... tac: bacio sul collo da parte di Leo che stava arrivando da dietro. Preciso e veloce, come un intervento in mezzo al campo. Sorrisi finali. Prima di Bonucci, anche Cristiano Ronaldo si era avvicinato a Dybala durante l'intervista, sussurrandogli un "Siuuu", il suo tipico urlo per festeggiare un gol.