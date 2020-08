A far chiacchierare maggiormente, anche per le suggestioni di mercato, è la vacanza a Ibiza di Paulo Dybala insieme al possibile futuro juventino Rodrigo De Paul. Nella stessa località spagnola poi sono presenti altri due sudamericani come Rodrigo Bentancur e uno juventino del passato come Roberto Pereyra. Intanto, i due bianconeri hanno pubblicato una bella foto sui social questo pomeriggio: a prua, sulla barca fittata per l'occasione, i due calciatori hanno raccontato la loro "Puesta del sol". Oltre 700mila likes in due ore per Paulo e Rodrigo, che hanno ricevuto anche il commento del compagno Douglas Costa: due emoji d'applausi, un cuore. Grande.