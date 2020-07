Un sorriso a metà, come quello di Rodrigo Bentancur. E' che per i sudamericani è un vero dispiacere vedere il mate così, rovesciato a terra e praticamente rovinato. Paulo Dybala ne aveva preparato per sé e per l'amico uruguaiano, insieme si erano diretti nella stanza dei fisioterapisti per i classici trattamenti di giornata. E poi? Poi è caduto tutto, probabilmente 'per colpa' di Rodrigo, che se la ride steso sul lettino. "Uno prepara il mate e... ed eccolo qui, che cade a terra", si sente nel video divertente pubblicato da Dybala nelle sue stories Instagram. E' qui sotto!