"Buona serata in Champions League. E' bello essere tornato". Poche parole per una quarantina di minuti. Avrà digerito, Dybala, l'assenza dal primo minuto questa sera? Ecco, probabile che l'abbia compresa, o che almeno si sia avvicinato all'idea di Pirlo dopo le bizze dei giorni scorsi. Ecco, in tal senso è stato molto bello l'abbraccio tra il dieci argentino e il tecnico bianconero poco prima dell'ingresso in campo di Paulo. "Dybala? Ha bisogno di giocare, si vedeva che non era al massimo. Serve tempo, pian piano lo rivedremo al top della condizione", le parole dell'allenatore subito dopo la vittoria di Kiev. Tornano i sorrisi, ma dovranno durare.