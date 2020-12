deve ancora ritagliarsi il suo posto nella nuova era Pirlo. Nel frattempo, a parlare della Joya è stato il CEO del Bayern Monaco,che nel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport a commentato i rumors di mercato che in passato hanno associato i bavaresi al calciatore argentino: "Le ho sentite anche io, queste voci. Ma posso garantirvi che non c’è nulla di vero. Non abbiamo mai nemmeno avuto un contatto serio con il suo agente".