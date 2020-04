Paulo Dybala rappresenta il presente e il futuro della Juve, tanto che l’accordo per il rinnovo di contratto è ad un passo. Nonostante questo, circolano voci sul possibile interessamento del Bayern Monaco, che non riscatterà Coutinho lasciando libera una casella nel reparto offensivo. La Joya farebbe al caso loro, il suo profilo sarebbe sostenuto soprattutto dal CEO dei bavaresi Karl Heinz Rummenigge, che lo segue da tempo. Rumors spenti sul nascere proprio dalla Germania.



“NOT TRUE” – Christian Falk, giornalista sportivo della Bild, ha smentito attraverso un post su Twitter questa voce di mercato: “Not true”. Niente di vero, il Bayern non si farà sentire e la Juve può restare tranquilla, ma già il rinnovo, la cui firma resta una formalità, ha già messo in chiaro il futuro di Dybala, ancora a tinte bianconere.