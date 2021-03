Paulo, attraverso la sua pagina Instagram, ha parlato ai tifosi e ha commentato le ultime vicende della sua squadra. Dimostrandosi juventino vero e accantonando per un attimo la questione relativa al suo rinnovo. "Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi... - si legge sul suo profilo ufficiale - La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve #FinoAllaFine".