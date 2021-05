Come vi abbiamo riportato stamattina, oggi compie 38 anni Dani Alves, ex terzino della Juventus che ha disputato in bianconero una sola stagione, quattro anni fa, ma significativa: il brasiliano fu infatti uno dei protagonisti dell'annata che portò la squadra di Allegri a disputare la finale di Champions League a Cardiff contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella memoria juventina. Stasera Paulo Dybala ha fatto gli auguri a Dani Alves tramite una storia di Instagram: "Buon compleanno Fenomeno".