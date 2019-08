Paulo Dybala è rientrato a Torino un paio d'ore fa, come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com . La Joya ha vissuto giornate intense per chiudere le proprie vacanze estive, con l'operazione decollata tra Juventus e Manchester United per il suo trasferimento, in uno scambio alla pari con Romelu Lukaku., mentre nel pomeriggio potrebbe incontrare Maurizio Sarri, ma non allenarsi, dato che la Juventus tornerà in campo soltanto domani al Training Center della Continassa.