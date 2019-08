Oggi è il giorno in cui Paulo Dybala parla con Maurizio Sarri per capire i piani tattici del nuovo allenatore della Juventus per la prossima stagione. L'attaccante argentino è a un passo dall'addio alla Juventus che ha trovato l'accordo con il Manchester United per lo scambio tra lui e Romelu Lukaku (e conguaglio in favore del club bianconero). Prima di dire sì ai Red Devils, tuttavia, Dybala vuol parlare con il nuovo tecnico della Juventus: in mattinata l'arrivo a Torino, nel pomeriggio l'argentino parlerà con Sarri. Il suo destino si decide in queste ore anche se la Juve una decisone l'ha già presa.