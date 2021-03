Paulo Dybala ed un futuro ancora tutto da scrivere. Pirlo punta a recuperarlo dopo la sosta delle nazionali, intanto, sullo sfondo, resta sempre il nodo legato al rinnovo del contratto, questione in stand-by da qualche mese. Con la scadenza fissata per il 2022, la Juventus ragiona sul futuro della Joya, che potrebbe essere sacrificato sul mercato in nome della continuità economica aziendale, oppure in cambio di altri giocatori. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, sono due le squadre che ambiscono l’argentino: il Barcellona, che offrirebbe in cambio Griezmann e il Psg, che opterebbe per uno scambio con Icardi.