Un tempo l'aveva definito il suo "rischio più grande", oggi potrebbe essere il top player da regalare al suo Tottenham. Fabio Paratici vorrebbe tornare a incrociare il suo cammino con quello di Paulo Dybala. E a riportarlo è il Daily Express, prestigioso tabloid inglese e molto vicino alle dinamiche degli Spurs. Ormai stabilizzato dal punto di vista tecnico l'arrivo di Conte, il Tottenham cerca un colpo per infiammare la corsa alla Premier. Ovviamente nella prossima stagione. OBIETTIVO DYBALA - Si parla tanto di Vlahovic in entrata, si parla tantissimo di Kane in uscita, occhio ora al nome di Dybala, che ovviamente Paratici conosce come le sue tasche. E' stato lui l'artefice del grande approdo dell'argentino a Torino, ormai datato 2015. Lui, il primo a prendere contatti e a lasciarli andare via con Jorge Antun, il discusso agente di Dybala. "Rinnovo solo a febbraio", ha ripetuto Arrivabene ai microfoni di Mediaset poco prima della Coppa Italia. E qui Paratici può inserirsi.