“Dybala è molto arrabbiato con la società. Da un anno, circa, passa il messaggio che è una formalità, di clausole, di piccole cosette e poi il contratto verrà firmato. Ci ritroviamo a cinque mesi e mezzo dalla scadenza senza questo rinnovo, con il nuovo amministratore delegato che non ha perso l’occasione per punzecchiare, per capire che la questione è aperta. Fa un po’ sorridere che un giocatore come Dybala, che gioca nella Juve da tantissimi anni, abbia questo scrutinio per capire se sarà la guida della Juventus. Sono 64 milioni di impegno economico per il prossimo quadriennio, cosa prendi con questi soldi? Un giocatore più giovane del livello di Dybala vale almeno 40 milioni”. Così ha parlato Paolo Condò nel suo intervento dagli studi di Sky Sport, commentando il caso Dybala-Juve.