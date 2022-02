Il club nei prossimi dieci giorni potrebbe convocare l’agente per riprendere le negoziazioni. Antun al momento è in Argentina e non ha voli prenotati per l’Italia. La Juve non si è ancora fatta sentire e lui non si muoverà prima di aver ricevuto una chiamata da Torino. Del possibile cambio di rotta della società sul suo rinnovo (Paulo è a scadenza a giugno 2022 e potrebbe già accordarsi con altri) Dybala lo ha appreso dai giornali. Lo rivela La Gazzetta dello Sport.