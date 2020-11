Come previsto, Paulo Dybala è sceso in campo per la lotta al Coronavirus, per sensibilizzare sull’obbligo di indossare la mascherina. Come riporta Tuttosport, la Joya della Juventus ha girato in mattinata uno spot davanti al Palazzo della Regione Piemonte in Piazza Castello: “Non sottovalutate il Covid”. Proprio come fatto poco tempo fa da Zlatan Ibrahimovic, che il 29 ottobre scorso aveva lanciato lo stesso messaggio dal palazzo della Regione Lombardia. Adesso l'eco di Dybala, testimonial della Juve, che ha invitato tutti a non prendere mai sottogamba un pericolo mondiale come il Covid-19.