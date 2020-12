1









Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juve non sarebbe in grado di chiudere lo scambio tra Dybala e Ansu Fati. Per l'emittente nazionale, di fatto, non c'è la minima possibilità di vedere Ansu Fati in bianconero. E per un motivo ben preciso: il Barcellona sarebbe sì interessato a Paulo Dybala, ma considera il giovane spagnolo come un punto intoccabile per il presente e il futuro. Dunque, vero e proprio fantamercato. I rapporti tra le parti restano ottimi, discorso non esattamente identico su Dybala e i bianconeri. Per Paulo, ancora nessuna novità legata alla questione rinnovo.