Come racconta il Corriere dello Sport, Mihajlovic si era studiato bene la Juventus e le ha fatto trovare di fronte un blocco composto dalla difesa a tre e da altrettanti centrocampisti che lì in mezzo non hanno concesso spazi. Annullato Dybala con Schouten, Sinisa e il suo staff hanno accarezzato la grande impresa quando Arnautovic, su intuizione di Soriano, ha dribblato Szczesny e firmato il sesto gol consecutivo dei rossoblù.