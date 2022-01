20









Il procuratore Furio Valcareggi, intervistato a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha commentato la trattativa tra la Juventus e la Fiorentina riguardante Vlahovic e le sue possibili conseguenze: "È tutto fatto per il suo passaggio alla Juventus, c'è la Digos sotto la sua casa, è barricato in casa e non esce, ha paura delle reazioni dei tifosi. Se la stanno prendendo con la dirigenza della squadra gigliata, ma io ho amicizie privilegiate che mi avevano anticipato anche il passaggio di Chiesa in bianconero. Loro hanno ancora più piacere a prendere i calciatori dalla Fiorentina per l'odio che la piazza ha nei confronti del club bianconero".



Quindi, l'indiscrezione su Dybala: "Andrà all'Inter, poi vedrete. Ha rotto con i dirigenti della Juventus, con i vertici della società bianconera degli Agnelli. È tutto apparecchiato per il suo passaggio alla corte della società nerazzurra. Sarà un gran colpo di mercato per l'Inter, è già fatta, l'argentino vestirà la maglia nerazzurra".