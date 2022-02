45









In casa Juve si respira un clima di forte tensione alla luce degli ultimi risultati maturati in campionato, ma soprattutto in vista della sfida di Champions contro il Villareal che prenderà vita tra poco più di 48 ore. Ci sono ancora molte perplessità su chi saranno gli 11 titolari scelti da mister Allegri, alle prese con delle scelte forzate in virtù dei numerosi infortuni maturati in queste ultime ore. Oltre al già annunciato Chiellini infatti, si vanno ad aggiungere anche gli stop di Rugani e di Dybala, con quest'ultimo che trova così il suo ennesimo stop stagionale. Si dovrebbe rivedere invece Bonucci, rientrato in gruppo nella giornata di oggi e che quasi sicuramente figurerà nella lista dei convocati.



L'ALTERNATIVA - A creare scompiglio nella testa di Allegri però, sarà la decisione da prendere su chi mandare in campo al posto del campione argentino. L'idea Kean in un insolito tridente con Morata e Vlahovic non convince infatti il tecnico livornese che, avrebbe già individuato un'altra soluzione in vista delle prossime due gare, Empoli compreso. L'idea che sta balenando nella testa di Allegri è quella di far agire lo statunitense Mckennie nella stessa posizione in cui gioca La Joya, ovvero alle spalle delle due punte ed eventualmente pronto a ripiegare in fase di non possesso palla. Al momento si tratterebbe solo di un'ipotesi ma la possibilità che questa diventi concreta è verosimilmente elevata.