Ancora ko. E' durata solo 14' la partita di Paulo Dybala, di nuovo ko per un problema muscolare, lo stesso che lo ha tenuto in forse per tutti i giorni precedenti alla partita. Sembrava potesse farcela, sembrava potesse addirittura partire dal 1' e invece. E' entrato dalla panchina, ma dopo pochi minuti ha chiesto il cambio per via dell'elongazione al retto femorale della coscia sinistra. Fatale un tiro mancino su scarico di Ronaldo. Lì ha sentito di nuovo tirare ed è uscito.