C'è chi in campo è crollato e chi dalla panchina ha fatto altrettanto. Perché in una squadra si affonda insieme, pur se in campo non si scende. Juventus-Fiorentina ha lasciato molti temi di discussione, uno su tutti la gestione di Paulo Dybala: è un caso? No, dietro l'esclusione della Joya ci sono solo valutazioni fisiche e quindi tecniche. Il botta e risposta con Andrea Agnelli è stato piuttosto forte e il contratto ancora pendente condiziona non poco la Joya, oltre a creare qualche qualche problema. Ma in questo caso dietro l'esclusione, dopo il forfait per un problema muscolare col Parma, c'è solo la salute. Dybala era a disposizione, ma meglio non rischiarlo visto che ancora lunedì si era allenato solo secondo un programma differenziato, lavorando con il resto della squadra per una ventina di minuti circa o poco più. Da qui la frenata, come racconta calciomercato.com. IL CASO? - Dybala non è ritenuto un caso alla Juve, perché la sua gestione è stata fortemente condizionata dai molti infortuni, dalla sfortuna e dai problemi esterni, ma resta una situazione da tenere d'occhio. Le sorti della Juve passano anche da lui e non può essere altrimenti, visto che è l'MVP in carica della Serie A. Risolvere la questione rinnovo potrebbe aiutare, così come ritrovare condizione, minuti e prestazioni. Prima, però, Dybala dovrà sfruttare questi giorni per ritrovare una perfetta salute e ripartire. Pirlo conta su di lui e a parole lo rinforza, ora deve aumentare i giri. E questo spetta solo a lui.