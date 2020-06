Ha segnato. Quando più contava. Paulo Dybala ha dato una nuova risposta a chi gli chiedeva una reazione: contro il Bologna, pur non essendo al massimo della forma (parole sue), si è preso la briga di chiudere la partita con un colpo da maestro. Un sinistro incredibile che ha ribadito per l'ennesima volta quanto questo giocatore sia differente. Profondamente differente.



IL RINNOVO - Eppure, grosse novità sul rinnovo di contratto non sono ancora arrivate. L'attaccante argentino va in scadenza nel 2022 ma insiste per un un nuovo contratto che la società è pronta ad offrire, tuttavia alle proprie condizioni. Balla ancora qualche milione per l'accordo definitivo: che non è in discussione, ma neanche concluso. Insomma, le volontà non bastano, servono pure le cifre giuste. Su una è d'accordo con la Juventus: il nuovo contratto sarà fino al 2025. Ora Paulo aspetta l'offerta giusta della Juve.