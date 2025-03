Dybala ancora da 7 in pagella: è tornato ai livelli Juve

GETTY

Paulosi conferma il faro della Roma di Claudio Ranieri, un punto di riferimento imprescindibile per qualità e leadership in campo. L’argentino, pur senza incidere direttamente con gol o assist, ha saputo lasciare un segno profondo sulla partita, risultando determinante nelle dinamiche del match contro il Como. Il suo gioco elegante e imprevedibile ha messo in costante difficoltà gli avversari, provocando ben quattro ammonizioni tra le fila dei lariani, incluso il doppio giallo che ha portato all’espulsione di Kempf, episodio chiave nell’economia della gara.

"La Gazzetta dello Sport" sottolinea come il numero 21 giallorosso, pur senza creare occasioni particolarmente pericolose, sia stato l’ago della bilancia della sfida: 'Non produce quasi nulla di realmente incisivo sotto porta, ma la sua firma è ben visibile. Causa quattro ammonizioni, tra cui quelle decisive per l'espulsione di Kempf, che cambia il volto della partita.'Anche "Tuttosport" evidenzia il suo andamento a due facce, con una prima frazione di gara più in ombra e una ripresa da assoluto protagonista: 'Primo tempo opaco, ma nella seconda metà di gara si accende, innescando l’azione dell’1-1 e inducendo l’arbitro a estrarre il cartellino rosso per Kempf.'"Il Corriere dello Sport" conferma questa lettura, elogiando l'impatto crescente di Dybala nel corso della partita: 'Invisibile per gran parte del primo tempo, poi sale in cattedra, conquistando quattro ammonizioni per i suoi avversari, compresa quella che porta all’espulsione di Kempf. Vince dieci duelli individuali e si dimostra fondamentale non solo per le giocate, ma anche per l’energia e lo spirito che trasmette alla squadra.'