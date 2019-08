Secondo La Repubblica, Paulo Dybala non è convintissimo della possibilità di trasferirsi all'Inter, fresca dell'acquisto ormai chiuso di Sanchez. Oltre a questo, la Juventus preferirebbe non cedere l'argentino all'Inter e per questo lo scambio con Icardi si sta complicando sempre di più. Insomma, due motivi per cui le trattative - ove mai ci fossero state - sono praticamente destinate ad arenarsi. Troppa, la distanza tra le due squadre. Troppa, la differenza divalutazione che fanno Juve e Inter sui propri calciatori. Insomma, dal difficile si passerebbe drasticamente all'impossibile. Icardi alla Juve, si può: ma in modo differente.