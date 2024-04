, altro ko. Anche Daniele De Rossi, nel pre partita di Lecce-Roma, ha parlato così del talento argentino ai microfoni di DAZN."Vedremo in corsa in base all'andamento della partita, a come staremo e a quello di cui avremo bisogno. È un giocatore che non si è mai risparmiato ultimamente, ha giocato tantissimi minuti e ha avuto un piccolo risentimento, che va curato bene soprattutto in questo nostro finale di stagione"."Per me già lo è. È un ragazzo giovane che viene da una squadra più piccola e nella sua posizione c'è un giocatore eccezionale che sta giocando spesso. A volte lo spazio è un po' ridotto, ma abbiamo grande fiducia in lui. Nelle prime settimane forse era più timido, ma è fisiologico e normale. Adesso si sta prendendo qualche responsabilità in più in allenamento e nel rapporto con i compagni lo vedo dentro al gruppo. Quindi sono tranquillissimo che giochi, così come per gli altri ragazzi più giovani che giocheranno".