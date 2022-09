Pauloancora in gol. L'argentino è andato nuovamente in rete con la Roma, stavolta in versione Europa League: il numero 21 ha segnato il primo dei tre gol siglati dai giallorossi contro l'Helsinki, nella seconda giornata della fase a gironi. Chiaramente, in un momento così concitato per i colori bianconeri, tutti a chiedersi perché dilapidare un patrimonio soltanto da rinnovare.Dybala, infatti, sta dimostrando continuità di rendimento e colpi spettacolari, pur giocando con un ritmo chiaramente al di sotto di quello a cui era abituato. L'avversario di oggi - in 10 uomini dopo un quarto d'ora - era facile preda, ma il modo in cui sta trascinando la Roma non lascia sorpresi i suoi vecchi tifosi, che non fanno mistero di volerlo nuovamente a Torino.