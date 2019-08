Non solo il Manchester United, con cui i colloqui sono più che approfonditi (leggi qui), ma anche altri club provano un'ultima offensiva per Paulo Dybala. Come scrive calciomercato.com, da più parti rimbalza la possibile controffensiva dell'Inter proprio su Dybala: radiomercato parla di un inserimento in fase di studio per far saltare nuovamente il banco, con la differenza che ora il numero 10 bianconero non dirà più di no a priori. È stato scaricato dalla Juve, per amor dei tifosi vorrebbe ribadire un altro no all'Inter, ma se messo alla porta anche questa percezione potrebbe cambiare. Non solo: aspettando di sciogliere l'altrettanto intricato nodo Neymar, anche dal Psg sono arrivati nuovi messaggi all'entourage di Dybala riguardo una più che possibile offerta pronta a partire al momento opportuno. Insomma, mentre la Juve lo spinge verso Manchester, ci sono sempre più ostacoli a frenare il club bianconero.