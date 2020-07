Ennesima prodezza di Paulo Dybala. La serpentina di ieri contro il Genoa e il colpo da biliardo nell’angolino basso, valgono il terzo gol di fila. Anzi, meglio, la terza perla di fila, perché quelle contro Bologna e Lecce sono state due gioie per i tifosi e gli appassionati di calcio. Gioie, un come il suo soprannome, la Joya sta prendendo per mano la Juventus accompagnandola alla vittoria con tutta la sua eleganza, estro, e genio calcistico. Così, Dybala ha voluto festeggiare il suo gol con un post su Instagram, con una didascalia semplice ma efficace, pratica: “+3”. Altri tre punti per la Juve, utilissimi a mantenere il distacco di 4 con la Lazio.