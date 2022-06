Che il destino di Paulo Dybala non riguardi più direttamente la Juventus è un dato di fatto e risaputo da tempo, ma la curiosità per quella che sarà la sua prossima destinazione è più viva che mai nell'animo dei tifosi bianconeri, che sperano vivamente che prenderà una strada diversa da quella che porta a Milano. Diversa sì ma non molto distante, dato che l'altra squadra che sta facendo una corte serrata alla Joya è sempre italiana: si tratta della Roma di Josè Mourinho.



IL PIANO DELLA ROMA - Come avevamo anticipato in esclusiva nella serata di ieri, infatti, i giallorossi hanno tenuto nei giorni precedenti un incontro con il procuratore del giocatore Jorge Antun, con annessa partecipazione dell'allenatore portoghese, il quale avrebbe chiamato personalmente l'ormai ex 10 della Juve per convincerlo a vestire la maglia della Roma. Al momento si tratterebbe solo di tentativi, ma il club capitolino avrebbe già l'offerta pronta, che si aggira attorno ai 5 milioni di euro più 2 di bonus, raggiungendo così la soglia tanto richiesta dei 7 milioni.



DESTINI INCROCIATI - Questo aprirebbe ovviamente a nuovi scenari, che potrebbero rivoluzionare totalmente la squadra allenata da Mourinho e, forse, anche quella di Max Allegri. Il riferimento va a Nicolò Zaniolo, ancora alle prese con il rinnovo di contratto che non arriva e che rischierebbe di saltare definitivamente nel caso in cui Dybala approdasse nella Capitale. Andando con ordine, è fuori discussione che la cifra che i giallorossi dovrebbero investire per l'argentino potrebbe portare a dei sacrifici, e quello che al momento sembra essere in bilico è proprio l'ex giocatore dell'Inter. Vuoi per il mercato che ruota attorno al fantasista, vuoi per la sua giovane età che favorisce la sua vendita ad una cifra elevata, Zaniolo è quello che darebbe maggiori garanzie in questo senso, e non è da escludere che potrebbe compiere il percorso inverso del talento di Laguna Larga. Non è un mistero, infatti, che i dirigenti della Continassa lo abbiano inserito nella lista dei desideri già da mesi, e il suo recente exploit potrebbe portare Madama a compiere l'affondo decisivo.