La Juventus è tornata in campo anche nella mattinata di oggi, per la preparazione in vista della sfida contro il Verona. Ecco il bollettino della giornata, come riportato dalla nota ufficiale della società: "Anche oggi la Juventus si è allenata alla Continassa: entra nel vivo la preparazione al prossimo match di campionato, quello di sabato sera a Verona. In mattinata la squadra è scesa in campo agli ordini di Mister Sarri e ha svolto un allenamento che, dopo la fase di attivazione fisica, ha visto nel menu una lunga sessione di esercizi atletici e a seguire partitella.



DYBALA - Paulo Dybala, come da programma, ha effettuato un allenamento personalizzato tra campo e palestra. Nulla di preoccupante, semplice routine. E verso Verona no, non rischia di dare forfait.