Allenamento extra per tornare il prima possibile. La voglia di tornare è enorme ed è arrivata una nuova prova: Andrea Pirlo ieri ha dato un giorno di libertà alla squadra, ma non tutti si sono fermati. Dopo aver buttato fuori l’Inter nella semifinale di Coppa Italia, la Continassa è rimasta aperta per chi volesse sostenere sedute di scarico, stretching, recupero o altro. Ecco perché al centro sportivo bianconero si è presentato Paulo Dybala. La Joya è fuori dal 10 gennaio per una lesione al collaterale sinistro ed è sulla via del recupero: senza rischiare ma vuole tornare il prima possibile. Vuole farsi trovare a disposizione, spiega Tuttosport, per un appuntamento importante come quello di sabato in casa del Napoli ed esserci soprattutto mercoledì 17 a Porto nell’andata degli ottavi di finale Champions. In attesa di capire se Dybala ci sarà, la Juventus mira a recuperare Ramsey (problema muscolare) e Arthur (febbricitante) già tra due giorni. Morata e McKennie, invece, sono pienamente recuperati dopo i problemi di salute.