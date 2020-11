12









Per sé e per la Juve. Per riprendersela. Paulo Dybala ha tanta voglia di tornare, di farlo in fretta, ricominciando ad essere decisivo e lasciando alle spalle il brutto momento, fatto di infortuni e problemi. Gli ultimi, quelli genito-urinari, lo hanno escluso dalla spedizione con l'Argentina. Uno stop che gli ha permesso di sfruttare almeno in parte questi giorni per allenarsi, per ritrovare la condizione, sotto gli occhi di Andrea Pirlo e non. Sì, perché la Joya si sta allenando duramente, anche quando il suo mister non c'è. EXTRA - Per recuperare lo stato di forma, racconta Tuttosport, Dybala ha continuato ad allenarsi, con un programma differenziato, per tutta la scorsa settimana mentre parte del gruppo era fermo, e anche ieri, quando la rosa dei non nazionali è stata lasciata a riposo da Andrea Pirlo. Lui c'era alla Continassa e ha svolto una seduta personalizzata. Oggi dovrebbe ancora allenarsi a parte ma domani potrebbe tornare in gruppo. Vuole esserci sabato sera per la sfida contro il Cagliari. Dopo i problemi e gli infortuni il duro lavoro per mettersi alle spalle. Del resto, questo, è stato il peggiore inizio delle sue sei stagioni alla Juventus.